Inicia FDZS proceso penal contra mujer acusada por despojo en Parral

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de Luz del Carmen M.M., por el delito de despojo, cometido entre los meses de abril y agosto de 2022, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales la imputada se posesionó de una vivienda ubicada en la colonia Guadalupe San Antonio, inmueble que la víctima lo tenía rentado a un particular.

Asimismo, que la presunta, se presentó con el inquilino y le hizo firmar un contrato nuevo de arrendamiento en donde ella figuraba como propietaria del inmueble y, posteriormente se lo rentó a otra persona.

Tras analizar los datos de prueba argumentos incriminatorios expuestos por esta representación social, el Juez de Control que atendió la causa penal, resolvió vincular a proceso a la imputada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con los trabajos y diligencias realizadas por el Ministerio Público, se busca, además de sancionar a los infractores, otorgar justicia restaurativa a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).