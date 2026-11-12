Inicia colocación del árbol navideño y pista de patinaje

En la explanada de la Plaza del Ángel comenzó la instalación del mega árbol navideño, así como de la pista de patinaje.

Enfrente del Ángel de Independencia se observa ya la estructura del pino, así como decenas de cajas que contienen los adornos.

Además, en la esquina de las calles Carranza y Aldama están colocando la base de tierra para la pista de patinaje, que en años anteriores se había instalado del lado de la calle Juárez.

De momento se desconoce la temática que tendrá este año el mega árbol navideño, así como los festejos que se tienen preparados para el 01 de diciembre, día en que se encienden las luces.