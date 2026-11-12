Termina repartidor de Bimbo dentro de terreno baldío tras volcadura al sur de la capital

Un vehículo repartidor de la empresa Bimbo terminó volcado la mañana de este jueves en un terreno baldío ubicado a la entrada de una tienda Bodega Aurrera, sobre la avenida Juan Pablo II, luego de que su conductor perdiera el control del volante.

Según el reporte preliminar de la Policía Vial, el joven circulaba en sentido de sur a norte cuando, por causas que serán determinadas, perdió el control de la unidad, golpeó contra la banqueta y salió de la superficie de rodamiento hasta terminar volcado dentro del predio.

El percance provocó la movilización de agentes viales, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. La escena llamó la atención de quienes transitaban por el sector.

Por fortuna, el conductor no presentó lesiones de gravedad, pese a lo aparatoso del accidente. Finalmente, una grúa se encargó de retirar el vehículo y liberar el área.