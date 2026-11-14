Desfilan en Cuchillo Parado por aniversario de la Revolución Mexicana

Previo a la sesión solemne por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana se llevó a cabo el tradicional desfile cívico en el seccional de Cuchillo Parado, municipio de Coyame.

En el desfile participaron escuelas de la región que realizaron carros alegóricos alusivos a momentos clave de la Revolución Mexicana, autoridades municipales y diputados.

También participó un contingente de jinetes y descendientes de revolucionarios que portaron trajes típicos de la época.

El desfile inició en la entrada del seccional y avanzó hasta la plaza principal, en donde también se encuentra el salón de usos múltiples, al que ingresaron para presenciar la sesión solemne.