Ingresa el frente frío 44; prevén lunes nublado y alertan por torbellinos en el noreste del estado

Para este lunes, el frente frío núm. 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca que se establecerá sobre el norte de México.

⚠️⛈️☔️ En entidades del noroeste, norte, noreste y occidente de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas durante las próximas tres horas. Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/wX8QgA7CJy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 13, 2026

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas de la región, frío en sierras de Zacatecas y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte) y Nuevo León (norte).