INE y el arranque del proceso electoral-La renuncia de ‘Cata’ y las “boletas planchadas”-Cónclave azul y legislativo en Juárez-Ausencia y omisión

Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y hoy se llegó el día del arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Es así que este jueves a las 8:18 horas, el Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Taddei Zavala, encabezará un acto cívico para dar el banderazo oficial a lo que será el inicio de un proceso que se vislumbra bastante accidentado y en el que saldrán volando pelos y pestañas. Y como muestra lo sucedido ayer con la renuncia de la número dos del INE, la chihuahuense ‘Cata’ Espino a la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral, precisamente en vísperas del arranque, renuncia que tomó a todos por sorpresa, pues a unas horas del inicio, Espino optó por hacerse a un lado y argumentó motivos de salud para separarse del cargo que ayer mismo quedó en manos de Roberto Carlos Félix López.

Si de por sí los partidos opositores al régimen de la 4T andan dudosos del actuar del que ahora llaman “INE del Bienestar”, la renuncia de ‘Cata’ Espino a tan sólo unas horas del arranque oficial del proceso, avivó ese sospechosismo, sobre todo porque como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, Taddei designó a Roberto Félix López, miembro de su equipo cercano y a quien desde el 2023, la presidenta del INE intentó acomodar en ese puesto, pero que entonces no consiguió los votos para lograrlo. Así que entre renuncias, designaciones y “boletas planchadas”, así comienza este nuevo viaje electoral que promete muchos trancazos.

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Ya que mencionamos las “boletas planchadas”, precisamente antes de la renuncia de ‘Cata’ Espino al INE, el árbitro electoral aprobó por mayoría que se contabilizarán como votos válidos aquellas boletas que estén depositadas en las urnas y que no estén dobladas, es decir, tal y como debería suceder cuando cualquier ciudadano ejerce su derecho al voto y por lógica, al emitir el sufragio, dobla y deposita la boleta en la urna correspondiente. Sin embargo, tal parece que al INE esto no le importó y validó que las boletas lisas, sin doblez alguno, también sean contabilizadas como votos, lo que de inmediato prendió las alarmas entre los liderazgos del PRI y del PAN, tan es así que ayer el dirigente nacional tricolor, ‘Alito’ Moreno, advirtió el que el INE le está dando armas al régimen de Morena para ejecutar un posible fraude electoral, y es que si de por sí ya las suspicacias recaían en su presidenta, Guadalupe Taddei, de quien no se olvidan esos vínculos con la 4T y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora con esto de las mentadas “boletas planchadas”, pues da para pensar el papel que tiene y tendrá el llamado árbitro electoral, mismo que ya está inclinando la balanza hacia un lado.

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Los que aprovecharon su viaje a Juárez son los diputados locales del PAN y su dirigente estatal, Daniela Álvarez, quienes antes de estar presentes en la inauguración de la Torre Centinela, se reunieron en las instalaciones del Comité Directivo Municipal que preside Ulises Pacheco. Ahí, los legisladores que coordina Alfredo Chávez, se reunieron con la jefa estatal para revisar el trabajo legislativo que traen pendiente y de paso también la estrategia electoral que desplegarán en Juárez. Así que además de los antes mencionados, ahí estuvieron los diputados Jorge Soto, Yesenia Reyes, Xóchitl Contreras, Nancy Frías, Saúl Mireles, Joss Vega, Carla Rivas, Carlos Olson, Roberto Carreón y Arturo Zubía, nada más faltaron Ismael Pérez Pavía y Jaime Torres Amaya para que estuviera la bancada completa, y es que lo que se viene en este último año de la actual Legislatura va a ser complicado, pues los cocolazos en Tribuna y las votaciones en el Pleno van a estar de alarido, razón por la que Alfredo y Daniela han estado trabajando coordinados para que la fracción parlamentaria de Acción Nacional sea parte fundamental de la guerra política que se avecina.

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Y precisamente porque la bancada de Morena anda y andará con la espada desenfundada, este día, la diputada local morenista y expanista, María Antonieta Pérez, sacudirá el avispero de lo que significa para el morenismo la Torre Centinela, ya que la juarense alista la presentación de una proposición con carácter de punto de acuerdo, para pedirle a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a la Fiscalía General del Estado, un informe sobre “la distribución, ocupación, funciones, personal y dependencias asignadas a cada uno de los niveles de la Torre Centinela, así como los elementos técnicos, presupuestales y operativos que sustentan su funcionamiento dentro de la estrategia estatal de seguridad pública”, es decir, querrá saber todo acerca de la operatividad del centro de mando, con eso de que los morenos creen en la teoría de conspiración de que el piso 18 de la Torre estará destinado a las agencias norteamericanas, tales como la DEA y hasta la CIA, con eso de que ellos son ultra mega defensores de la “soberanía”.

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Así que con esa excusa de la “soberanía”, vaya que la ausencia de morenistas y de autoridades emanadas del régimen de la 4T en la inauguración de la Torre Centinela dio de qué hablar, aunado a que todavía andan más que preocupados ante una posible coordinación entre autoridades estatales y gringas cuando del combate al crimen organizado se trata. Y es que cuando se habla de atacar al narcotráfico, los morenos parece que siempre encuentran la excusa perfecta para no apoyar este combate y de paso criticarlo, ya sucedió cuando los diputados locales votaron en contra del blindaje electoral antinarco propuesto por las bancadas del PAN, PRI, MC y Verde en el Congreso del Estado, y ayer, esa actitud de desdén al no asistir al evento, despierta nuevamente suspicacias, ya que tal pareciera que les molesta la estrategia de combate a los cárteles por parte de la gobernadora Maru Campos, y aunque alegan que Chihuahua es uno de los estados más violentos, de paso se les olvida que si eso ocurre, es porque Juárez, municipio gobernado por neomorenistas, aporta el mayor número de homicidios, además de que el otro foco rojo que influye sobremanera en las estadísticas, Guadalupe y Calvo, la alcaldesa también es de Morena y de paso se ha negado una y otra vez a que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal instale un subcentro Centinela dentro de ese municipio serrano.

Además, la negativa del alcalde suplente de Juárez, el también expanista Héctor Ortiz Orpinel, a compartir las cámaras de vigilancia de la Policía Municipal juarense con la Plataforma Centinela, y el exigir que de hacerlo, es porque el Estado también tiene que compartirle lo que ocurre en el resto de municipios, es una actitud que desata muchísimas preguntas y pareciera más una excusa para no sumarse al combate frontal al crimen organizado. Así que esa ausencia y omisión por parte de los morenos y neomorenistas demuestra que el interés partidista está por encima de la seguridad… y luego se molestan cuando los opositores les llaman “narcopartido”.