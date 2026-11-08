Exhorta SSPE a conducir con precaución ante afectaciones por precipitaciones

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución sobre el Periférico de la Juventud, debido a las condiciones que presenta la vialidad tras las lluvias recientes, las cuales ocasionaron afectaciones en el pavimento.

Los puntos que requieren mayor atención se ubican en el cruce con la avenida Francisco Villa y Cantera, en sentido de sur a norte, mientras que de norte a sur, es el tramo de comprendido entre Vía Lombardía y Piamonte.

Ante estas condiciones y el registro de incidentes, personal de la SSPE mantiene labores de auxilio y apoyo a los conductores, además de trabajar de manera coordinada con la Dirección de Obras Públicas del Municipio para atender la situación.

La SSPE reitera el llamado a tomar las medidas necesarias al transitar por estos sectores y respetar las indicaciones viales, a fin de prevenir accidentes y proteger la integridad de quienes utilizan esta importante vialidad.