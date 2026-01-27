Index refrenda alianzas comerciales previo a renegociación del TMEC

El presidente de Index René Espinosa Terrazas dio a conocer que durante la semana pasada se llevó a cabo una reunión especial con organismos empresariales en Estados Unidos y parte del sector maquilador, esto con el fin de seguir refrendando el desarrollo comercial a vísperas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Fue la semana pasada durante los días miércoles, jueves y viernes que se llevó la Secretaria de Trabajo del departamento de Estados Unidos con organismos empresariales con conversaciones previas a lo que será el tratado bilateral.

“Como poder seguir siendo competitivos en la parte de México con Estados Unidos y revisamos los temas como México hoy por hoy es el país que más le compra a Estados Unidos aún más que China, Reino Unido, Francia y Japón juntos”, comento.

Asegura que se reconoce la gran alianza que es México y llevando resultados así como refrendar la alianza a favor del comercio nacional.