Embajador Johnson anuncia creación de nuevo Grupo Bilateral para reforzar seguridad entre México y EEUU

Tras una reunión entre el embajador estadounidense Ronald Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se anunció la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), lo que representará mayor cooperación bilateral.

En un comunicado titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad” se dio a conocer que durante una reunión en la embajada de los Estados Unidos en México, ambos presentaron la estrategia ante funcionarios estadounidenses y mexicano, quienes encabezarán la nueva estrategia.

La cooperación en materia de seguridad “evoluciona”

El documento detalla que el BIG forma parte de la “siguiente etapa en la evolución de nuestra cooperación”, permitiendo una coordinación con mayor eficacia y de manera constante, poniendo el foco en la generación de resultados medibles.

El comunicado adelanta la participación de 15 agencias del gobierno de Donald Trump, junto con sus contrapartes en México. También se resalta el trabajo en materia de seguridad para poner freno a problemáticas como:

El flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas;

Armas de fuego ilegales y personas;

Combatir a las organizaciones criminales transnacionales;

Fortalecer la seguridad fronteriza;

Frenar la migración ilegal;

Desmantelar redes de financiamiento ilícito y robo de combustible;

Enfrentar amenazas emergentes mediante el uso de tecnologías avanzadas y otras herramientas.

Se detallan los avances en materia de seguridad de ambas naciones:

La reducción en más del 95% en el flujo marítimo de drogas hacia los Estados Unidos;

Las muertes por sobredosis en los Estados Unidos han disminuido 35 por ciento;

México ha asegurado más de 400 toneladas métricas de drogas y desmantelado más de 2,300 laboratorios ilegales;

Autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales.

En la reunión encabezada por Johnson y Velasco, “reiteraron que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige esfuerzos coordinados y sostenidos, con pleno respeto a la soberanía de cada país y en beneficio de la seguridad, la salud y el bienestar de ambos pueblos”.

Johnson destaca frontera segura, extradiciones y golpe al fentanilo en su primer año

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó el martes 26 de mayo un balance de su primer año en el cargo con cifras que apuntan a una “reducción sin precedente” en los cruces ilegales, el tráfico de fentanilo y la violencia del crimen organizado en la frontera compartida entre ambos países.

La Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años. Las detenciones diarias se mantuvieron 95% por debajo de los niveles de la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes. Johnson sostuvo que se tiene la frontera más segura de toda la historia.

En materia de fentanilo, las muertes por sobredosis en Estados Unidos bajaron 35% hacia finales de 2025. Las incautaciones de la droga en la frontera cayeron 50% del lado estadounidense, mientras que en territorio mexicano aumentaron de forma significativa. Las fuerzas de seguridad mexicanas decomisaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelaron más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado.

Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los diez fugitivos más buscados del FBI. Entre los operativos destacados figuran el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, y la captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”.

Johnson reconoció que “queda mucho trabajo por delante”, pero afirmó que la relación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”.