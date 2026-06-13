Protesta en Canadá en el arranque del Mundial 2026: acusan a la FIFA de tener vínculos con Israel

Manifestantes desplegaron el viernes una enorme pancarta roja sobre el logotipo del Mundial 2026, cerca de una concurrida autopista de Toronto, para denunciar la relación de la FIFA con Israel, antes del debut de Canadá en el torneo.

Los manifestantes, que llevaban camisetas con el lema “Judíos por una Palestina libre”, subieron a un terraplén cercano y desplegaron la pancarta con el mensaje “Echen a Israel de la FIFA“.

La pancarta era visible para los viajeros de la autopista Gardiner -una de las más transitadas de Canadá- que se dirigían al partido inaugural del equipo local contra Bosnia y Herzegovina en el estadio de Toronto, que terminó empate 1-1.

Otras acciones organizadas por un grupo de activistas incluyeron la exigencia de la liberación del destacado médico palestino Hussam Abu Safiya, capturado por el ejército israelí en Gaza a finales de 2024.

Faisal Ibrahim, portavoz de los activistas, acusó a la FIFA de ser cómplice de las acciones de Israel contra los palestinos.

“La FIFA no solo hace la vista gorda ante la celebración de partidos por parte de la Federación Israelí de Futbol en territorios de Cisjordania y Siria ocupados ilegalmente, sino que, de hecho, retransmite esos partidos, normalizando así la ocupación, lo que la convierte en un participante activo y cómplice”, declaró a Reuters.

En marzo, la FIFA afirmó que no tomaría medidas contra los clubes israelíes acusados por la Asociación Palestina de Futbol de competir mientras supuestamente tenían su sede en territorio palestino, alegando el estatus jurídico sin resolver de Cisjordania en virtud del derecho internacional público.

La guerra de Israel en Gaza ha causado decenas de miles de muertos, ha provocado una crisis alimentaria y dado lugar a valoraciones de genocidio por parte de académicos así como a una investigación de Naciones Unidas.

Israel niega rotundamente las acusaciones de genocidio y califica sus acciones de legítima defensa después de que militantes de Hamás mataran a 1,200 personas y tomaran más de 250 rehenes en un ataque perpetrado en octubre de 2023.

Los expertos de la ONU también han pedido a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel del fútbol internacional.