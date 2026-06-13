Pronostican lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 60 km/hr

Una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el occidente del golfo de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte).

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Sábado 13 de junio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Michoacán (norte), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Tabasco (sureste) y Campeche (suroeste).



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (oeste y este), Coahuila (suroeste) y Durango (noreste y noroeste).

