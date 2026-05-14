Incendio en vivienda de la colonia Revolución deja cuantiosos daños; detienen a inquilino

Un incendio registrado en una vivienda de la colonia Revolución movilizó a elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles 27 de Noviembre y América Latina, al norte de la ciudad, donde se reportaron daños materiales considerables en dos habitaciones frontales de la vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre de 35 años de edad, quien renta el inmueble, fue detenido por las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Bomberos lograron sofocar las llamas tras varios minutos de labores, mientras policías municipales acordonaron la zona para brindar seguridad durante las maniobras.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales en los cuartos afectados.