Un aparatoso accidente vial se registró cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger perdió el control de la unidad y terminó volcando sobre su costado izquierdo, luego de salir del camino.

Los hechos ocurrieron cuando el vehículo circulaba de norte a sur por la calle Escondido y, al cruzar por Valle del Ángel, salió de la cinta de circulación, impactó contra una estructura y posteriormente contra una zanja, donde finalmente volcó.

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor resultó ileso y no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y elaborar el reporte correspondiente.