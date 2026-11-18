Luego de que informara que interpuso una queja ante el Instituto Estatal Electoral en contra del secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña y dos funcionarias estatales por presuntos actos anticipados de campaña, el exdiputado y exmagistrado Luis Villegas señaló que lo hizo porque le cae “gordo”.

Así lo señaló cuando se le cuestionó si la queja era “personal”, y fue cuando expresó que “sí, porque me cae gordo”.

La queja es en contra de Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno del Estado, así como contra dos funcionarias estatales, la directora del Registro Civil, Margarita Alvídrez y la titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Martínez.

Bajo la premisa: “¿Quién paga por su campaña?”, Villegas Montes informó que la queja ya fue interpuesta ante el IEE, para que sea el órgano electoral “el que investigue de dónde sale el dinero que costea la campaña adelantada de Santiago de la Peña”.