La Fiscalía General del Estado, obtuvo en un procedimiento especial abreviado, una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, dictada en contra de Víctor Manuel V.A., por los delitos de robo agravado y daños.

Ante el cúmulo de pruebas expuestas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, el hoy sentenciado se apegó al criterio de oportunidad, aceptando su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaron.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 03 de junio del presente año, ingresó de manera ilegal a un domicilio ubicado en la colonia Juárez, de donde sustrajo diversos aparatos electrónicos.

Al ser descubierto y notar la presencia de elementos policiacos, subió al techo de una vivienda cercana y comenzó a lanzar piedras y ladrillos, provocando daños a cuatro vehículos estacionados en el lugar, entre ellos una unidad oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Por lo anterior, el Juez de Control que conoció la causa penal, le dictó la referida pena privativa de la libertad y lo condenó a pagar la cantidad de 20 mil 744 pesos por concepto de la reparación del daño, así como una multa de 3 mil 519 pesos.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos.