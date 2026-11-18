La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años de prisión, dictada en contra de Jesús Manuel V. D., por el delito de robo agravado, cometido a casa habitación de la colonia Cerro de la Cruz, en la ciudad de Chihuahua.

En el seguimiento del proceso, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, demostró la responsabilidad del ahora sentenciado por hechos registrados el 26 de junio de 2026, cuando ingresó de manera ilícita al domicilio de la víctima, y sustrajo diversos productos, cuyo valor ascienden a la cantidad de 2 mil 151 pesos, además de mil 320 pesos en efectivo.

Al percatarse de lo ocurrido, la víctima, alcanzó al responsable y lo retuvo hasta que llegaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que lo detuvieron.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 1936/2026, dictó sentencia condenatoria el 13 de noviembre de 2026, en un procedimiento abreviado.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y llevar ante la justicia a quienes atentan contra el patrimonio de las familias chihuahuenses.