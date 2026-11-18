Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno señaló que ante la apelación de César Jáuregui en la vinculación a proceso por el delito de traición a la patria es un proceso legal, reitera que es una exageración de parte de la autoridad federal.

“Yo creo que ya se ha dado un posicionamiento muy claro en torno a esto, a algunos nos parece excesivo en términos jurídicos que se pretenda tipificar este delito de traición a la patria en este caso que se le pretenda tipificar a un chihuahuense y creo que la defensa legal de él, está haciendo que por todos los medios jurídico combatir estos a través de la fiscalía general de la república habrá que esperar estos procesos jurídicos”, comentó.

El ex fiscal y panista, César Jáuregui presentó una apelación ante la vinculación a proceso por traición a la patria, esto fue realizado por su defensa, por lo cual tendrá una nueva etapa para su posible libertad.

Cabe destacar que De la Peña resalta que es importante que se respete el debido proceso, asimismo estará a la espera de lo que dicte la autoridad.