El alcalde suplente, René Chavira, anunció una coordinación con el Gobierno del Estado para duplicar la capacidad de atención de bacheo en la ciudad, mediante la incorporación de ocho cuadrillas adicionales de la Secretaría de Obras Públicas, con lo que se busca pasar de 2 mil 500 a 5 mil baches reparados por semana.

Chavira Venzor explicó que el acuerdo se concretó luego de una reunión con el secretario de Obras Públicas estatal, a quien planteó la necesidad de sumar esfuerzos para atender el deterioro de las calles, una problemática que requiere ampliar la capacidad de respuesta de las autoridades municipales.

Detalló que actualmente el Municipio cuenta con ocho cuadrillas que trabajan de lunes a sábado, por lo que, con el respaldo del Estado, se llegará a un total de 16. Como parte de la distribución de labores, las cuadrillas estatales atenderán calles y vialidades principales, mientras que el Gobierno Municipal concentrará sus esfuerzos en las colonias y calles interiores.

Además, destacó que la Secretaría de Obras Públicas cuenta con una máquina especializada denominada Jet Patcher, que permitirá reparar con mayor rapidez aquellos baches que presentan mayor profundidad.

El capitalino agradeció a la gobernadora Maru Campos y al secretario estatal de Obras Públicas por sumarse a esta estrategia, con la que estiman alcanzar hasta 10 mil reparaciones en un periodo de dos semanas, para avanzar en la recuperación de la carpeta asfáltica y normalizar las condiciones de circulación en la capital.