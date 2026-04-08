Inaugura Maru Campos el Foro NutriChihuahua, chef Ana Rosa Beltrán ofrece platica de gastronomía chihuahuense

La gobernadora María Eugenia Campos Galván asistió al Foro NutriChihuahua en el Hotel Mirador que tuvo la presencia de la chef chihuahuense Ana Rosa Beltrán Del Río, con el tema “Alimentación saludable con productos básicos y la relevancia de Chihuahua en la gastronomía nacional”.

En el evento también se contó con charlas a cargo de especialistas en alimentación como la Doctora Ximena Aroniz con el tema “Impactos de la alimentación en la salud y costos públicos de una dieta no balanceada”, así como Adrián Aguirre con el tema “Acciones de alimentación desde la sociedad civil y la labor de los bancos de alimentos”.

El foro contó con la asistencia de asociaciones civiles como Cáritas y el Banco de Alimentos, así como del sector académico con representantes de la UACH y otras universidades públicas.

Rafael Loera, titular de Desarrollo Humano y Bien Común destacó que a la fecha, NutriChihuahua ha beneficiado a 416 mil personas con una inversión de 727 millones de pesos, en una colaboración con el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.

El programa busca mejorar la alimentación de la población chihuahuense, llevando platillos a comedores comunitarios, estancias infantiles y a colonias vulnerables mediante unidades móviles.