IMSS fortalece atención médica con 42 tomógrafos de última generación en 40 hospitales de 19 estados

Los tomógrafos de alta gama cuentan con tecnología de 256 cortes que mejora la precisión diagnóstica, reduce radiación y fortalece servicios clave: Zoé Robledo.

Subrayó que la modernización duplicó la capacidad diaria de estudios, de 25 a 50, disminuye tiempos de espera, evita traslados y permite diagnósticos oportunos.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó sobre la modernización institucional de los servicios médicos mediante tecnología de última generación en equipos de diagnóstico por imagen, como parte de una estrategia del sistema de salud, con la instalación a la fecha de 42 tomógrafos de gama ultra alta, 41 de ellos de 256 cortes, en 40 hospitales de 19 entidades del país.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS destacó que esta renovación representa un salto tecnológico que permite sustituir equipos que han llegado al final de su vida útil y mejorar la calidad del servicio médico en todos los niveles de atención. Un tomógrafo sigue siendo un tomógrafo, pero no son iguales a los que se tenían”.

Indicó que los equipos corresponden al modelo Revolution Apex Elite de General Electric, capaces de realizar 256 cortes por estudio e integrar inteligencia artificial. Esta tecnología genera imágenes de mayor precisión en menor tiempo y con menor exposición a la radiación para los pacientes.

Zoé Robledo agregó que la implementación de estos tomógrafos beneficia directamente áreas clave como Urgencias, Oncología, Neurología, Traumatología y Medicina Interna. Además, rompe con el paradigma de que este tipo de tecnología debe limitarse a la alta especialidad, al estar ahora disponible también en hospitales regionales y de zona.

Aclaró que antes de esta modernización, los estudios tomográficos tomaban entre cinco y seis minutos en su fase de exposición; con los nuevos equipos, el tiempo se reduce a aproximadamente 15 segundos, optimización que permite duplicar la capacidad de atención: de un promedio de 20 a 25 estudios diarios, se ha pasado a cerca de 50 estudios por día.

El titular del Seguro Social subrayó que esta ampliación de capacidad reduce tiempos de espera, evita traslados innecesarios de pacientes y disminuye la subrogación de servicios.

Asimismo, permite diagnósticos más oportunos y precisos en padecimientos como infartos cerebrales, tumores, fracturas, hemorragias internas y diversos tipos de cáncer.

Agregó que la adquisición de estos equipos se realizó mediante un proceso de compra consolidada, el más grande en la historia del Instituto en materia de imagenología, lo cual fue facilitado por reformas a la Ley de Adquisiciones que permitieron la compra directa a fabricantes, sin intermediarios. “De esa manera accedimos a la última gama”.