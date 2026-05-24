Impulsa CLUMIN semana de capacitación con “Open House de Seguridad”

El Centro de Capacitación del Clúster Minero de Chihuahua (CLUMIN), en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), invita a participar en el “Open House de Seguridad”, una semana de capacitación orientada en fortalecer la cultura de seguridad, prevención, bienestar integral, sostenibilidad, innovación y tecnología al interior de los entornos laborales.



Esta jornada se llevará a cabo del lunes 8 al viernes 12 del mes de junio, con sede en las instalaciones de la SIDE, en Chihuahua, Chih. Durante esta semana de la seguridad se llevarán actividades de manera presencial, donde las y los participantes tendrán acceso a cursos y talleres especializados en temas de alto impacto para el sector empresarial.



Temas de alto impacto como: NeuroSafety, NOM-035 riesgos psicosociales, videovigilancia impulsada por inteligencia artificial (IA), rescate en alturas, combate de incendios, primeros auxilios, ergonomía, ciberseguridad y más.



En “Open House de Seguridad” se busca continuar impulsando una visión de prevención y consciencia que contribuya al bienestar de todos colaboradores y genere sinergias positivas entre los equipos de liderazgo, las áreas responsables de seguridad y recursos humanos y además, a la población en general que tenga interés en fortalecer la prevención al interior de su entorno laboral.



Esta iniciativa contempla un enfoque integral que vincula seguridad, bienestar, innovación y entorno laboral, con la finalidad de generar conocimientos prácticos y aplicables en distintos sectores productivos.



Aprende, comparte y protege, a los interesados en participar ya pueden asegurar su lugar llenando el registro que ya se encuentra disponible en el formulario oficial de inscripción:

https://form.jotform.com/CLUMIN/open-house-de-seguridad