Impulsa Alex Domínguez estrategia binacional contra narcóticos, drogas sintéticas y sustancias químicas precursoras

Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en el combate al narcotráfico y al tráfico ilícito de sustancias químicas precursoras utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas, el Diputado Federal y presidente estatal del PRI en Chihuahua, Álex Domínguez presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual exhorta a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evalúe la viabilidad e inicie las gestiones diplomáticas necesarias para la negociación y eventual celebración de un tratado bilateral entre México y Estados Unidos.

El legislador señaló que el crecimiento de la producción y tráfico de drogas sintéticas representa uno de los principales desafíos para la seguridad y la salud pública en ambos países, por lo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para enfrentar de manera coordinada este fenómeno.

La propuesta busca establecer una ruta institucional que permita consolidar acuerdos bilaterales en materia de intercambio de información, combate al tráfico ilícito de narcóticos, control de sustancias químicas precursoras y fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución de las organizaciones criminales transnacionales.

Destacó que cualquier acuerdo deberá construirse bajo los principios de respeto mutuo, cooperación y pleno reconocimiento de la soberanía nacional de ambos países.

“México y Estados Unidos comparten una responsabilidad común frente a los retos que plantea el tráfico de drogas sintéticas y de sustancias químicas precursoras. Es momento de fortalecer la cooperación bilateral mediante instrumentos jurídicos que permitan acciones más eficaces y coordinadas, siempre respetando la soberanía de nuestro país”, expresó.

Recordó que las organizaciones criminales han diversificado sus operaciones mediante el uso de precursores químicos provenientes de distintos mercados internacionales, lo que exige respuestas integrales que involucren tanto acciones nacionales como mecanismos de colaboración entre gobiernos.

Asimismo, subrayó que la cooperación internacional debe orientarse a combatir las estructuras financieras, logísticas y operativas de las redes criminales, así como a prevenir el ingreso y distribución de sustancias utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas.

Finalmente, Alex Domínguez hizo un llamado a las autoridades federales para analizar esta propuesta y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, con el propósito de proteger a las familias mexicanas y contribuir a la construcción de una región más segura.