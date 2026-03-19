Imparte TSJ charla a mujeres privadas de la libertad en el CERESO Femenil N.1

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, llevó a cabo la charla “Entre muros y musas: la libertad que nace de las letras”, dirigida a mujeres privadas de la libertad en el CERESO Femenil No. 1, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

La actividad fue impartida por María Luisa Prieto Muller, quien compartió un espacio de reflexión enfocado en el poder transformador de la escritura y la expresión literaria como herramientas para el desarrollo personal y la reinserción social.

En total, participaron 226 mujeres privadas de la libertad, quienes formaron parte de esta iniciativa orientada a fortalecer su bienestar emocional, fomentar la introspección y promover habilidades que contribuyan a su proceso de reintegración a la sociedad.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral que impulsa la SSPE para garantizar condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios, así como para generar oportunidades de crecimiento personal a través de actividades culturales, educativas y de sensibilización.

La SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con diversas instituciones para promover entornos de respeto, inclusión y desarrollo dentro del sistema penitenciario estatal, especialmente en el marco de fechas significativas como el 8 de marzo.