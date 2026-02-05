Impacto silencioso del Covid-19: baja la supervivencia en pacientes con cáncer

Un estudio publicado por la revista médica JAMA Oncology reveló que la supervivencia en personas diagnosticadas con cáncer entre 2020 y 2021, se redujo en comparación con las diagnosticadas entre 2015 y 2019.
El Covid-19, cuya pandemia se declaró en 2020, afectó a personas con diferentes tipos de cáncer sin importar si fueron diagnosticados en una etapa tardía o temprana.
Así como el coronavirus impactó en la vida de las personas que ya se encontraban enfermas y, por tanto, debilitadas a causa del cáncer.
¿Cómo afectó el Covid-19 a pacientes con cáncer?
Todd Burus, autor del estudio y egresado de la Universidad de Kentucky, no puedo demostrar qué causó la baja supervivencia en pacientes con cáncer en relación al Covid-19.
Sin embargo, de acuerdo con la agencia AP, se arriesgó a asegurar que “las interrupciones en el sistema de salud probablemente fueron un factor clave”.
Y es que la pandemia por coronavirus obligó a la gente a permanecer en casa, a aislarse, esto causó que pospusieran o no se realizaran exámenes de detección de cáncer:
- Colonoscopias
- Mamografías
- Escaneos pulmonares.
Los hospitales se saturaron de pacientes que se habían contagiado de Covid-19, tratar el virus fue prioridad, lo que dejó el resto de enfermedades en segundo plano.
Entre 2020 y 2021, más de 1 millón de personas fueron diagnosticadas con cáncer y cerca de 144 mil murieron.
Estas personas sobrevivieron poco más de un año, a diferencia de las diagnosticadas y enfermas entre 2015 y 2019, periodo en que hubo aproximadamente 17.400 muertes.
Números que reflejan que durante la pandemia y en años posteriores, en Estados Unidos disminuyeron las tasas generales de mortalidad por cáncer.
La diferencia es más marcada en cáncer colorrectal, de próstata y de páncreas.