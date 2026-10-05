II Trimestre del 2026; Chihuahua generó 49 mil 027.5 mdd en exportaciones

El estado de Chihuahua se mantiene como líder nacional en exportaciones, durante el segundo trimestre de 2026 registró 49,027.5 millones de dólares, equivalentes al 25.1% del valor de las exportaciones de todo el país.

El estado se colocó en segundo lugar en cuanto a crecimiento en las exportaciones, comparando el IIT 2026 vs IIT 2025, con un 87.3% de crecimiento.

La principal actividad de exportación fue en fabricación de equipo de computo 76.9%, fabricación de equipo de transporte 9.8% y fabricación de equipos eléctricos 2.9%.

Los estados menos exportadores de México durante el segundo trimestre del 2026 fueron: en último lugar Quintana Roo con 2 MDD, le sigue Nayarit con 106 MDD y Baja California Sur 122 MDD.

Cabe destacar que se esperan los resultados del tercer trimestre, dichos datos serán arrojados por la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS).