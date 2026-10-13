Huracán Simón y tormenta Rachel dejan cinco muertos en México

Las autoridades de Baja California informaron que las víctimas de Rachel son miembros de una misma familia, entre ellas dos menores.

El paso del ciclón Simón y la tormenta tropical Rachel por la costa del Pacífico en México dejó al menos cinco personas muertas debido a lluvias e inundaciones en pueblos costeros, informaron este lunes las autoridades.

La temporada de huracanes se prevé este año más intensa por el fenómeno de El Niño. A la muerte de un hombre de 71 años provocada por Simón se suma la de cuatro integrantes de una familia, incluyendo dos niños, por la tormenta Rachel.

Los cadáveres de las cuatro víctimas de Rachel fueron localizados en la periferia de la ciudad de Ensenada, en el estado de Baja California, una zona pobre y poco urbanizada, informó la fiscalía estatal.

Otras cinco personas permanecían desaparecidas, mientras que fuerzas de seguridad con apoyo de helicópteros rescataron a 32 que se hallaban incomunicadas en diversos puntos de dicha región, agregó la fiscalía.

El huracán Simón, por su parte, no tocó tierra ni causó la grave devastación que se temía.

Un equipo de la AFP está en la joya turística de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde se esperaba que Simón tocara tierra como huracán mayor. Comenzó a debilitarse el domingo y ahora se aleja de la costa: amaneció con un cielo despejado y surcado por un arcoíris.

El huracán se ubica en la categoría 2 de 5 en la escala Saffir Simpson, con vientos de 155 km/h, según el último reporte disponible. Pese a que se aleja de la costa, las autoridades se mantienen en alerta por las fuertes lluvias que aún puede causar y anticipan olas de hasta cinco metros en algunos poblados.

El pronóstico prevé igualmente que toque tierra el miércoles en Sinaloa, un poco más al norte, según la agencia de huracanes de Estados Unidos (NHC).

Al bordear la costa, Simón causó lluvias torrenciales en Jalisco y Guerrero, donde una persona de 71 años murió “por el colapso de una barda”, informó la gobernadora Evelyn Salgado.

El emblemático balneario de Acapulco sufrió igualmente inundaciones la semana pasada.

Poblaciones cercanas a ríos y arroyos que incrementaron su nivel padecieron igualmente inundaciones y deslaves en otros estados del Pacífico mexicano como en Michoacán y Colima, según Protección Civil.

“Más tranquila”

Habitantes de Vallarta se ejercitaban en el malecón mientras las olas rompían todavía con fuerza.

Magda Flores, de 55 años, dijo sentirse “muchísimo más tranquila” y confía que los establecimientos aún cerrados volverán a abrir pronto. El aeropuerto también se encuentra cerrado.

“Necesitamos recuperar todo lo que es el comercio” ya que este año ha sido “muy fuerte” para Puerto Vallarta, indicó en referencia al declive económico que sufrió este destino turístico tras la asonada criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación en represalia por la muerte de su fundador, Nemesio “El Mencho” Oseguera, en febrero.

El Niño calienta las aguas del Pacífico y propicia la formación de fuertes ciclones.

El primer ciclón del lado del Atlántico, Isaías, dejó al menos cuatro muertos tras tocar tierra el 9 de octubre en la costa estadounidense del Golfo de México.

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