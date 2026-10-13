Trump recurre al petróleo de Canadá y al diésel ruso ante los altos precios de los combustibles en EU

El gobierno de Canadá planea incrementar al máximo sus exportaciones de petróleo y diésel a Estados Unidos. Foto Afp / Archivo

Washington. Canadá prevé incrementar al máximo sus exportaciones de petróleo y diésel a Estados Unidos, informó el servicio de prensa del primer ministro canadiense, Mark Carney, tras una conversación telefónica con el presidente estadunidense, Donald Trump.

“También seguiremos aumentando al máximo las exportaciones de petróleo y diésel a EU, lo que supone el suministro de más de un millón de barriles de diésel al día”, señala el comunicado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadunidense, Donald Trump, mantuvieron el pasado viernes una conversación telefónica. El líder norteamericano anunció tras la misma que Rusia suministraría de inmediato más de 300 mil toneladas de diésel a los mercados estadunidense y mundial, otras 500 mil toneladas en noviembre y un millón de toneladas inmediatamente después.

En función del estado de sus refinerías de diésel, Moscú entregará posteriormente, en un breve plazo, 3 millones de toneladas de combustible diésel, agregó.

A su vez, EU emitió una licencia general temporal para permitir hasta el próximo 7 de abril el suministro de diésel de Rusia al mercado mundial, poco después de la conversación de los dos presidentes.

Trump defiende el acuerdo

Donald Trump, defendió el lunes un acuerdo sobre diésel que firmó con Rusia, mientras legisladores de ambos partidos se quejaron porque parece infringir una legislación que prohíbe las importaciones de energía rusa hasta que Moscú ponga fin a su agresión contra Ucrania.

Trump afirmó que está tomando medidas para reducir los elevados precios del combustible, que están poniendo en peligro las posibilidades de sus correligionarios republicanos en las elecciones de mitad de legislatura del 3 de noviembre.

“Tomé la decisión correcta para el pueblo estadunidense: ¡Siempre, Estados Unidos primero!, afirmó en una publicación en las redes sociales.

El domingo, un grupo de senadores, tanto republicanos como demócratas, instó a Trump a “dar marcha atrás” en el acuerdo de suministro de diésel con Rusia.

“Deberíamos endurecer aún más las sanciones, no debilitarlas permitiendo la importación de gasóleo ruso y arriesgándonos a perder nuestra ventaja, dañar nuestra credibilidad ante los aliados y envalentonar a nuestros adversarios”, aseguró el senador republicano Jerry Moran en una publicación en las redes sociales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes a Fox News que “todo el mundo entiende que los precios del diésel no dependen de nuestros ataques contra las refinerías rusas. Todo el mundo entiende que dependen del bloqueo (…) del estrecho de Ormuz”.