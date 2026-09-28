Huracán Polo y frente frío traerán fuertes vientos y lluvias mañana

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para mañana martes se esperan fuertes vientos con rachas de hasta 75 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas por los vientos, con las rachas antes mencionadas son Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Ojo Laguna y Majalca.

Asimismo, se presentarán rachas de hasta 65 kilómetros por hora en Guadalupe, Ejido Benito Juárez, Flores Magón, Ocampo, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, El Tule, Huejotitan, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Ello en consecuencia de los remanentes del Huracán Polo, así como de la aproximación de un frente frío a la entidad.

Asimismo, continuará el pronóstico de lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 50.1 a 75 mm) en Chínipas y Guazapares así como lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y suroeste, incluyendo: Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Moris, Uruachi, Urique y Batopilas.