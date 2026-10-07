Huachicol fiscal: Hacienda recauda 4 mil 600 mdp tras detectar hidrocarburos no declarados

Amador Zamora aseguró que el gobierno ha fortalecido la recaudación sin una reforma fiscal ni aumentos de gravámenes. Foto Cristina Rodríguez

Ciudad de México. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, expuso en el Senado que durante los últimos años se fortaleció la recaudación sólo con cerrar la puerta a la evasión y la elusión fiscal, ya que la prioridad del gobierno federal es evitar toda práctica que implique fuga de recursos públicos, entre ellas el contrabando de combustibles.

Cuestionado por senadores de oposición sobre este último punto, dejó claro que es muy importante para la dependencia frenar el huachicol fiscal y que, de septiembre de 2025 a junio de este año, se detectaron 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados, que representan una recaudación de 4 mil 600 millones de pesos por IVA y por IEPS.

La estrategia, expuso, va más allá de la detección de cargamentos o de operaciones irregulares y busca establecer un sistema que permita seguir la ruta de los combustibles desde su ingreso al país o su producción hasta el momento de su venta y consumo.

Se trabaja, detalló, en modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de aumentar la trazabilidad de las operaciones de hidrocarburos, desde la importación y la producción hasta el consumo.

La intención es utilizar controles volumétricos y herramientas tecnológicas para determinar con mayor precisión cuánto combustible entra, cuánto se comercializa y cuánto debe generar en impuestos.

Se busca, explicó, cerrar espacios utilizados para evadir obligaciones fiscales mediante operaciones relacionadas con la importación, comercialización y venta de gasolina y diésel.

Se avanza, junto con otras áreas del gobierno, en acciones contra la venta ilegal de gasolina y diésel. Puso como ejemplo al SAT, que canceló 2 mil 205 sellos para facturar a comercializadoras ilegales de combustible y estableció controles automáticos en CFDI.

Además, conjuntamente con la Secretaría de Energía, a partir de junio de este año también se establecieron medidas para que únicamente quienes cuenten con un permiso vigente de esa dependencia puedan emitir facturas por ventas de hidrocarburos.

“Es algo en lo que no vamos a cejar, en la Secretaría de Hacienda y en el gobierno federal pensamos que es una medida perniciosa que amerita todo nuestro empeño y ninguna tolerancia”.

Ante la insistencia de panistas y priístas en que precisara si se investiga por huachicol fiscal a Amílcar Olán, a quien ubicaron como amigo de Andrés López Beltrán, el funcionario respondió: “No hay ninguna investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)” sobre esa persona que mencionan.

Destaca fortalecimiento de la recaudación

Por otra parte, Amador Zamora destacó que, sin acudir a una reforma fiscal ni elevar gravámenes, tan sólo con “una mayor eficiencia administrativa y mejores mecanismos de cumplimiento, para que cada contribuyente pague sus obligaciones de acuerdo con su capacidad económica”, en los últimos dos años se obtuvieron 776 mil millones de pesos en términos nominales.

Ese fortalecimiento de la recaudación, dijo, permitirá que en 2027 los ingresos totales alcancen 9.2 millones de pesos.

Se reduce en 70% presupuesto a Pemex

El secretario de Hacienda y Crédito Público respondió también cuestionamientos de la oposición sobre el respaldo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Expuso que las acciones puestas en marcha durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han permitido reducir la deuda de la empresa a su nivel más bajo desde 2024.

“Esta medida tenido un impacto inmediato en la percepción del mercado. Las agencias calificadoras elevaron la calificación crediticia de Pemex por primera vez en 12 años y Pemex volvió exitosamente a los mercados de capitales en los inicios de este año con emisiones locales, cuya demanda fue de dos veces el monto colocado”, recalcó entre aplausos de Morena y aliados.

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, el salón de plenos del Senado estuvo siempre con legisladores.

El titular de Hacienda rechazó, en otra de sus intervenciones, que Pemex haya disminuido su producción. “No sólo hay una estabilidad, sino que hay un incremento de 1.65 millones de barriles de hidrocarburos, además la importación bajó de 347 a 331 mil millones de barriles diarios.

“Tiene además una utilidad neta de 18 millones de pesos y 85 mil 500 millones de utilidad operativa, cifra que sintetiza los esfuerzos que estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Energía. Creo que son números sólidos para Petróleos Mexicanos”.

Amador Zamora recalcó asimismo que se han reducido los ingresos presupuestales que se destinan a la petrolera. En 2026 fueron 263 mil millones y para el próximo año se contemplan 81 mil millones, 70 por ciento menos.

Al final, el presidente del Senado, Higinio Martínez, festejó que la comparecencia se haya llevado a cabo con absoluto respeto al funcionario, quien, dijo, se comprometió a mandar por escrito las respuestas a preguntas que por tiempo no pudo atender.

Los senadores, “representamos a entidades y todos queremos dinero para éstas”, dijo, aunque aclaró que no sólo para pedir más recursos, pues hay legisladores que tienen otros temas que abordar con él.