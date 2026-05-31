Hoy es Maru, mañana otra persona: Advierte Mauricio Tabe persecución contra opositores

El Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que la investigación contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, representa una amenaza para las libertades y advirtió que acciones similares podrían dirigirse posteriormente contra otros actores públicos.

Durante una gira por el norte del País, el también representante de alcaldes panistas expresó en Saltillo, Coahuila su respaldo a la Mandataria Estatal y acusó al Gobierno Federal de utilizar instituciones públicas para perseguir a opositores.

“Hoy es Maru, mañana es otra persona, otro político, otro empresario, mañana es otro periodista, mañana es un activista. El tema no es partidista, la preocupación son las amenazas a las libertades y los derechos por parte de un gobierno intolerante”, sostuvo.Tabe señaló que Morena confunde la justicia con la venganza y aseguró que existe una estrategia para presionar a quienes forman parte de la oposición.

“Siempre su forma de actuar ha sido perseguir a la oposición inventando, calumniando, utilizando las mañaneras y las instituciones del Estado”, afirmó.

El panista dijo que dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y las fiscalías son utilizadas para amedrentar adversarios políticos y tratar de influir en los resultados electorales.Respecto al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, consideró que las autoridades mexicanas deben investigarlo, independientemente de la información que eventualmente pudiera aportar Estados Unidos.

Información de AgenciA Reforma