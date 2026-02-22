Homenaje a Willie Colón: así lo hizo Bad Bunny en Brasil

Bad Bunny realizó un homenaje a Willie Colón en pleno concierto en Brasil; así recordó al salsero en pleno escenario.

Tras darse a conocer la muerte de Willie Colón a los 75 años de edad, Bad Bunny no dudo en recordar su legado y el impacto que tiene su música en las nuevas generaciones.

Este fue el homenaje que le hizo Bad Bunny a Willie Colón en pleno concierto en Brasil

Bad Bunny detuvo su concierto en Brasil para dedicar unas sentidas palabras al legendario salsero Willie Colón.

Desde el escenario, Bad Bunny reconoció que el legado que deja Willie Colón en la industria musical latina “no va a morir nunca”.

Bad Bunny le deseó fortaleza a la familia de Willie Colón, quienes se encuentran atravesando un difícil momento.

Además, reconoció que Willie Colón dejó un gran legado y no va a morir nunca, pues seguirá siendo inspiración para muchas personas.

“Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario. Decirle de parte mía y de los sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón, mucha fortaleza a su familia. La inspiración de muchos de estos grandes músicos, que dejaron en la tierra, no va a morir nunca”Bad Bunny

Bad Bunny destacó que la obra de figuras como Willie Colón permanecerá viva mientras que las nuevas generaciones sigan interpretando y disfrutando su música.

Afirmó que el compromiso de los artistas actuales es mantener vigentes los ritmos que forman parte de la identidad latinoamericana.

“Mientras sigue existiendo, artistas como estos que están aquí, mantendrán la música y la salsa y todos los ritmos vivos. Así que Brasil, ¿quieren bailar?”Bad Bunny

Tras escuchar las palabras de Bad Bunny, el público no dudo en aplaudir el reconocimiento que le hizo al trombonista y compositor.

El homenaje de Bad Bunny se suma a las múltiples muestras de respeto, admiración y reconocimiento que colegas y fanáticos han manifestado tras la muerte de Willie Colón.

Actualmente Bad Bunny se encuentra en medio de su gira internacional “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, la cual ha sido todo un éxito.