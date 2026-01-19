Hombre resulta herido por arma de fuego en la colonia Villa

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la tarde de este lunes en el cruce de las calles 17 de Junio y Hermanos Flores Magón, donde se desplegó un operativo de seguridad por parte de corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado llegó por sus propios medios hasta el sitio para pedir auxilio, presentando una herida de bala en el cuello. Vecinos alertaron a las autoridades a través del número de emergencias.

Al lugar arribaron elementos de la Policía, quienes procedieron a acordonar el área para resguardar la escena, así como paramédicos de URGE, quienes brindaron las primeras atenciones al hombre antes de trasladarlo a un hospital para su valoración médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes y del levantamiento de evidencia, a fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.