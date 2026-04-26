Hombre decapita a su pareja sentimental en restaurante de Reynosa, Tamaulipas

Un hombre fue detenido tras asesinar y decapitar a su pareja sentimental al interior de un restaurante de Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con testigos, la víctima, identificada como Lorena “N” de 30 años, se desempeñaba como mesera en el local. El agresor, identificado como Candido “N” de 38 años, trabajaba como cocinero en el mismo negocio y mantenía una relación sentimental con la víctima.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento con razón social “La Gallina Dorada“, ubicado en la intersección de las calles Herón Ramírez y Toluca, en la colonia Rodríguez.

De acuerdo con testigos, la víctima, identificada como Lorena “N” de 30 años, se desempeñaba como mesera en el local. El agresor, identificado como Candido “N” de 38 años, trabajaba como cocinero en el mismo negocio y mantenía una relación sentimental con la víctima.

Tras el ataque, empleados del lugar alertaron a las autoridades. Al llegar al sitio, agentes de la Fiscalía del Centro Integral de Justicia (Cejum) localizaron el cuerpo de la mujer y su cabeza sobre la barra del restaurante.

El presunto feminicida se atrincheró al interior del inmueble en Reynosa, e intentó agredir a los oficiales utilizando un arma blanca y un objeto de madera.

Ante la resistencia, los elementos de seguridad accionaron sus armas de hiriéndolo en las piernas para neutralizarlo y proceder con la detención.

Candido “N” fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General para recibir atención médica bajo custodia. Hasta el momento, su estado de salud no ha sido reportado por las autoridades.

Peritos y agentes ministeriales llevaron a cabo el levantamiento de evidencias y testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley.

Con información de El Universal