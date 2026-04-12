Hombre con machete es abatido tras herir a 3 personas en estación Grand Central en NY

Un hombre armado con un machete atacó e hirió a tres personas en la estación Grand Central de la ciudad de Nueva York, antes de ser abatido a tiros por la policía, informaron las autoridades este sábado.

La policía de Nueva York informó que los agentes se toparon con el hombre armado en el andén de las líneas 4, 5 y 6 del metro en Grand Central-42nd Street alrededor de las 9:40 horas, después de que un civil les alertara, y encontraron a una víctima herida, reportó el medio CBS News.

El hombre, identificado como Anthony Griffin, de 44 años, estaba armado con un cuchillo grande y “se comportaba de forma errática, afirmando repetidamente que era ‘Lucifer'”, declaró la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

De acuerdo con Tisch, Griffin se negó a obedecer numerosas órdenes de soltar el arma y avanzó hacia los agentes antes de ser abatido a tiros.

“El individuo se negó a obedecer al menos 20 órdenes de soltar el cuchillo. Los agentes también intentaron calmar la situación y ofrecer ayuda, diciéndole: ‘vamos a conseguirle ayuda'”, señaló Tisch. Griffin fue declarado muerto en el Hospital Bellevue, informó la policía.

Con información de La Jornada