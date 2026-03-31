¡Héroes! Bomberos reaniman y salvan a 4 gatos tras sacarlos inconscientes de un incendio

Bomberos en EE.UU. rescataron a cuatro gatos de las llamas durante un fuerte incendio que arrasó un complejo residencial la semana pasada en la ciudad de Jurupa Valley (Riverside, California).

❤️ Four cats are alive today thanks to Riverside firefighters & a deputy! 🙏🚒🐈 During the Emma Incident, crews found 4 cats in a fire-damaged apartment—3 not breathing. They performed rescue breathing, used oxygen, & refused to give up. True heroes. 🙏❤️🐈 #firefighters pic.twitter.com/WmAmLGS3dC — World Animal News (@WorldAnimalNews) March 24, 2026

Tres de los felinos estaban inconscientes y no respiraban, por lo que los rescatistas tuvieron que practicarles reanimación cardiopulmonar y utilizar tanques de oxígeno.

Tras varios minutos de tensión, los gatos comenzaron a recuperar la consciencia. Según los bomberos, poco después ya estaban caminando.