¡Héroes! Bomberos reaniman y salvan a 4 gatos tras sacarlos inconscientes de un incendio

Bomberos en EE.UU. rescataron a cuatro gatos de las llamas durante un fuerte incendio que arrasó un complejo residencial la semana pasada en la ciudad de Jurupa Valley (Riverside, California).

Tres de los felinos estaban inconscientes y no respiraban, por lo que los rescatistas tuvieron que practicarles reanimación cardiopulmonar y utilizar tanques de oxígeno.

Tras varios minutos de tensión, los gatos comenzaron a recuperar la consciencia. Según los bomberos, poco después ya estaban caminando.

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