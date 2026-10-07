Hermano de AMLO, Pío López Obrador, va por diputación federal en Chiapas

Pío Lorenzo López Obrador solicitó su registro como aspirante a la coordinación distrital de Morena en Chiapas y promovió un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la dilación en una investigación penal donde figura como víctima.

Hago un llamado respetuoso y fraterno a todas las mujeres y hombres libres y de buena voluntad para seguir organizándonos, para continuar construyendo este gran Movimiento de Transformación desde abajo y entre todos. Para seguir luchando por la Defensa de la Soberanía de nuestro… pic.twitter.com/FkGcBepaAX — Pío López Obrador. (@piochiapas) October 6, 2026

Pío López Obrador es hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es considerado fundador del partido Morena en Chiapas.

En videos difundidos por Latinus se aprecia que en 2015 Pío López Obrador recibió fajos de dinero de David León, asesor del gobierno de Chiapas, en hechos que fueron investigados por las autoridades y que no representaron ninguna sanción.

Este martes, Pío López Obrador comunicó su aspiración para encabezar los comités de defensa de la transformación en el distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, un paso previo a conseguir la candidatura a la diputación.

El aspirante declaró que se someterá a las encuestas internas del partido Morena para definir la candidatura. López Obrador recordó su participación previa en ese mismo distrito electoral durante las elecciones del año 2009.