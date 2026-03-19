Hermanito de Eitán quedará bajo resguardo mientras siga investigación, en valoración por DIF Estatal

El DIF Estatal dio a conocer que este jueves fue puesto bajo resguardo el hermanito del pequeño Eitán, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) procedió a la detención de 5 de sus familiares directos, incluyendo a sus padres.

El menor de 2 años y 7 meses de edad está bajo valoración por lo que aún no se determina si presenta signos de desnutrición y/o violencia.

Fue asegurado cuando estaba en compañía de su mamá, Vianey Esmeralda H. de 23 años de edad a quien se le encontraron narcóticos entre sus pertenencias, presuntamente con la intención de venderlas.

Las autoridades también detuvieron al padre identificado como Brian Adrián de 39 años, originario de Texas; así como a el tío Raúl Rosendo H., la abuela Erika H. de 44 años y la bisabuela Vianey G. de 70 años de edad.

El pequeño Eitán, de un año y 6 meses de edad fue encontrado sin vida en la carretera que conduce de Ciudad Juárez a Nuevo Casas Grandes, presentaba huellas de violencia física y sexual, así como de desnutrición; la causa de muerte se estableció como hematoma subdural secundario a traumatismo craneoencefálico.