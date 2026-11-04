¿Hay una crisis mundial? Gobierno aclara llamado a preparar la mochila de emergencia

El Gobierno federal aclaró el llamado a preparar la mochila de emergencia tras especulaciones de una crisis mundial.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que la preparación de insumos ante alguna emergencia es parte de la cultura de autoprotección y prevención compartida.

El objetivo central de estas recomendaciones es brindar a la ciudadanía herramientas prácticas para la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar, por lo que su difusión forma parte del trabajo continuo de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, sostuvo.

La #MochilaDeEmergencia es una campaña permanente de la #CNPC y forman parte de las acciones habituales de difusión para consolidar en toda la población una cultura de protección civil. Te recomendamos mantenerla siempre preparada y actualizada.

Está pensada para actuar con rapidez ante huracanes, inundaciones, sismos o bajas temperaturas. 🚨 No te dejes llevar por información no confirmada que circula en redes; consulta siempre fuentes oficiales. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

¿Qué es la mochila de emergencia y qué artículos debe contener?

La mochila de emergencia es una herramienta para sobrevivir durante las primeras 72 horas después de algún fenómeno geológico y meteorológico como son los huracanes y sismos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno federal señala que la mochila debe contener los siguientes artículos:

Linterna. La electricidad es susceptible a dañarse durante los fenómenos naturales. Por ello se recomienda tener a la mano al menos una linterna con pilas.

Radio. Permitirá mantenerse informado y atento a cualquier alerta o recomendaciones de las autoridades. Es importante que la radio no sea del celular, toda vez que podrían fallar la señal telefónica y el internet.

Agua. Debe estar envasada en botellas y de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos. Se recomiendan alimentos livianos, de tamaño personal, fáciles de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora. Pueden ser una cobija, un impermeable, zapatos y una muda de ropa.

Encendedor o cerillos.

Silbato. Para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de documentos personales e importantes. Pueden ser impresos en un sobre de plástico o dentro de una bolsa, o bien, en PDF o Word dentro de una USB.

Copia de las llaves de la casa.

Medicinas o latas de leche. En caso de haber bebés o personas con enfermedades crónicas, es importante contar con los medicamentos y leche necesarios para su bienestar. También deben considerarse pañales.

Otros artículos a considerar son: directorio de familiares y servicios de emergencia; fotografías de los integrantes de la familia; artículos de higiene; botiquín de primeros auxilios; crayones y papel; herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo.

En caso de tener mascotas, la mochila de emergencia debe contener comida y una correa y arnés para ellos.

Se recomienda colocar la mochila en un lugar de fácil acceso dentro de la casa, como a un costado de la puerta principal.

También se exhorta a tener otra en el automóvil, en caso de tenerlo, e inclusive en el lugar de trabajo.

Con información de López-Dóriga Digital