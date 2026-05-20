Harfuch: Rocha Moya está en Sinaloa y no cuenta con protección federal

Ciudad de México. El gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en contra de quien el gobierno de Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición “se encuentra en su entidad” y su escolta está integrada por policía estatal, en ello no participan autoridades federales, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.



Durante una conferencia de prensa, el funcionario resaltó que “la escolta corre a cargo del estado” y señaló. “No tiene escolta por parte del gobierno federal”.

En un acto realizado en la sede de la SSPC en la Ciudad de México, García Harfuch señaló: “si bien hay personas involucradas con el crimen organizado, algunos servidores públicos, por supuesto, pero el gobierno de México ha demostrado y demuestra todos los días que los hombres y mujeres que integran el gabinete de seguridad trabajan para realizar acciones contundentes en contra del crimen organizado”.

Al ser cuestionado respecto de los cuestionamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos en torno al combate al crimen organizado, el también coordinador del gabinete de seguridad, sostuvo que desde el inicio de la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, su política “ha sido muy clara y contundente en el combate a la delincuencia.

“Las cifras son muy medibles, entre ellas la baja en el delito de homicidio y si bien se atienden las causas, uno de los ejes de su estrategia ha sido el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del estado mexicano, así como la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y con las entidades federativas que ha derivado en un sinnúmero de operativos, una cantidad muy, muy importante de detenidos, de aseguramientos de drogas, de personas sumamente relevantes (en los grupos delictivos)”.

Si bien, dijo, “hay personas involucradas con el crimen organizado, algunos servidores públicos, por supuesto, pero el gobierno de México ha demostrado y demuestra todos los días que los hombres y mujeres que integran el gabinete de seguridad trabajan para realizar acciones contundentes en contra del crimen organizado”.

Destacó que “todos los días se realizan desde detenciones de objetivos que no se habían detenido en muchísimos años, hasta aseguramientos de droga en tierra, en alta mar, se aseguran laboratorios clandestinos —que son más de 2 mil 300—, y ello ha roto la la estructura y la logística de estos grupos criminales”.