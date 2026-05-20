Emiten alerta por fuertes vientos, lluvias y alta probabilidad de caída de granizo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo a la población ante el pronóstico de lluvias, ráfagas de viento y alta probabilidad de caída de granizo para este miércoles y jueves.

Durante este día se prevén rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Janos, Nonoava, Coyame y Manuel Benavides, lo que incrementa el riesgo de tolvaneras.

Oscilarán entre los 35 y 45 km/h en la capital del estado, Delicias y Parral, así como en el resto de la entidad. Las temperaturas máximas serán de 29 grados centígrados (°C) en Chihuahua, 30 en Juárez y 33 en Ojinaga.

Las precipitaciones pluviales se esperan de dispersas a moderadas con chubascos en Namiquipa y Manuel Benavides; serán aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 milímetros) en municipios de las zonas norte, oeste, centro y sureste como Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez y Delicias.

Estas condiciones estarán acompañadas de fuerte actividad eléctrica y alta probabilidad de caída de granizo, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantener medidas de prevención.

Para el jueves 21 de mayo persistirán las lluvias de dispersas a moderadas en las regiones centro y sureste de la entidad, con impacto en Chihuahua y Jiménez.

La alerta por tormentas eléctricas y la caída de granizo permanecerá vigente y extendida hacia las zonas suroeste, sur y noreste.

En cuanto a las ráfagas, se intensificarán hasta alcanzar los 55 km/h en Ascensión, con tolvaneras en el tramo carretero que conecta con Juárez.

Los vientos rebasarán los 45 km/h en la mayoría de las regiones del estado, con énfasis en Madera, Cuauhtémoc y Camargo, por lo que se llama a automovilistas que transiten por las carreteras estatales a tomar precauciones ante la posible reducción de la visibilidad.

La CEPC recuerda a la ciudadanía la importancia de asegurar láminas, toldos u objetos que puedan ser desprendidos, así como de mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender los avisos preventivos y reportar de manera inmediata cualquier situación de emergencia a la línea 9-1-1.