Crece condena internacional contra Israel por trato a activistas de flotilla humanitaria

Asdod. “Monstruoso, inhumano e indigno”, “degradante”, “inaceptable” y violatorio del derecho internacional fueron algunas de las expresiones utilizadas por los gobiernos de España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos, Irlanda, Grecia, Chile, Colombia, Polonia, Bélgica, Finlandia, Turquía, Qatar, Chipre y Eslovenia, además de altos funcionarios de la Unión Europea, para condenar las acciones de Israel contra los integrantes de la flotilla Global Sumud.

Luego de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, difundiera videos donde aparecen activistas de la flotilla detenidos, esposados y obligados a arrodillarse, el presidente español, Pedro Sánchez, calificó de “inaceptable” el trato contra los activistas, mientras el canciller español, José Manuel Albares, lo describió como “monstruoso, inhumano e indigno”.

Francia, Italia, Canadá y Países Bajos convocaron a los respectivos embajadores israelíes para exigir explicaciones. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció “actos inadmisibles”, y el primer ministro canadiense, Mark Caney, junto con la canciller canadiense, Anita Anand, sostuvieron que las imágenes son abominables, y “profundamente preocupantes y absolutamente inaceptables”, además de recordar que su país ya ha impuesto severas sanciones a Ben-Gvir, incluida la congelación de activos y la prohibición de viajar, en respuesta a su reiterada incitación a la violencia.

Reino Unido, Irlanda, Grecia, Polonia y Finlandia coincidieron en exigir garantías para sus ciudadanos y señalar posibles violaciones al derecho internacional. La ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, afirmó estar “verdaderamente horrorizada”, mientras el premier irlandés, Micheál Martin, sostuvo que las acciones israelíes constituyen una “violación del derecho internacional”.

Por su parte, el presidente Colombiano, Gustavo Petro, indicó en sus redes sociales que el comportamiento de Ben-Gvir es el de “un verdadero Nazi”. Chile expresó su malestar por el trato degradante hacia tres ciudadanos chilenos detenidos durante la interceptación.

Turquía acusó al gobierno de Israel de actuar con una “mentalidad bárbara”, mientras Qatar calificó el trato a los activistas como “inhumano” y contrario al derecho internacional humanitario. También, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló que las imágenes de “degradantes e injustas”, mientras la Comisión Europea subrayó que toda persona detenida debe ser tratada “con seguridad, dignidad y conforme al derecho internacional”, informó Al Jazeera.