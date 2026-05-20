Congo cancela campamento y despedida antes del Mundial por brote de ébola

La selección de futbol de Congo canceló un campamento de entrenamiento de tres días como preparación para el Mundial de 2026 y una despedida prevista con los aficionados en la capital, Kinshasa, debido a un brote de ébola en el este del país.

Las prácticas se llevarán a cabo en otra sede tras un brote de un tipo raro de ébola conocido como Bundibugyo, que se cree que ha matado a más de 130 personas y hay al menos 600 casos sospechosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Congo tiene previsto disputar partidos de preparación para el Mundial contra Dinamarca en Lieja, Bélgica, el 3 de junio, y contra Chile en el sur de España el 9 de junio. Ambos encuentros se mantienen según lo previsto, indicó ayer el portavoz del equipo, Jerry Kalemo.

“Había tres etapas de preparación: en Kinshasa para despedirse del público; Bélgica y España con dos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España; y la tercera etapa a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Sólo se canceló una etapa: la de Kinshasa”, explicó.

Todos los jugadores de Congo y el entrenador francés del equipo, Sébastien Desabre, radican fuera del país centroafricano, y la mayoría juega en Francia.

Parte del personal del equipo que está en Congo “saldrá en las próximas horas”, señaló Kalemo.

La FIFA emitió un comunicado en el que afirmó que “está al tanto y monitorea la situación relacionada con un brote de ébola y mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Futbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron esta semana que Estados Unidos prohibirá la entrada de todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas. El veto se extiende por 30 días.

Un funcionario de Estados Unidos afirmó que el equipo congoleño del Mundial no se vería afectado por la prohibición de entrada porque ha estado entrenando en Europa durante las últimas semanas.

Congo, que se clasificó al Mundial tras ganar el repechaje en México, quedó en el Grupo K. Enfrentará a Portugal en su partido inaugural en Houston el 17 de junio.

Luego, Los Leopardos se medirán con Colombia en Guadalajara el 23 de junio, antes de jugar contra Uzbekistán en Atlanta en su último partido de la fase de grupos el 27 de ese mes.

Esta fue la primera clasificación del Congo a un Mundial desde 1974, cuando se llamaba Zaire, y desató escenas de júbilo en todo el país, que ha sido golpeado por décadas de conflicto.