Emiliano Aguilar confiesa que sí busca reconciliarse con Pepe Aguilar y reprueba a quienes lo pintan como ‘el malo’

En una reciente entrevista, Emiliano Aguilar aseguró que su afán por construir una carrera musical lo ha mantenido alejado de su familia pero que sí busca reconciliarse, sobre todo con su papá, Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar habló sin rodeos en una nueva y polémica entrevista con Venga la Alegría, donde habló del difícil vínculo que tiene actualmente con sus hijas, así como de la complicada relación que mantiene con la dinastía Aguilar y su deseo de reconciliarse con su papá, Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar asegura que se va a reconciliar con su papá, Pepe Aguilar

El hijo mayor de Pepe Aguilar, quien poco a poco ha construido su propio camino dentro de la música urbana alejado del regional mexicano tradicional de su familia, confesó en el programa de espectáculos que la única reconciliación que realmente le interesa es con su padre.

“La única persona con la que sí me voy a reconciliar, pues es mi papá, carnal. El c… de mis hermanos no me importa. No, no, no. Perdón, no me importa”, señaló de manera tajante Emiliano.

La intención del rapero de consolidarse en la industria es, en este sentido, el motivo por el que no tiene urgencia en restablecer el vínculo con sus familiares.

Emiliano Aguilar (Instagram)

“Obviamente sí me gustaría en algún momento…, ahorita no, porque ahorita estoy haciendo mi propio camino, no quiero que nadie me ayude, o sea, tengo mi equipo, pero no quiero que mi papá me ayude, para yo llegar y decir: ‘Yo pude solo’. Entonces, obviamente, yo me voy a reconciliar con mi papá”, aseguró.

Las declaraciones llamaron la atención debido a la distancia pública que ha existido entre Emiliano y algunos integrantes de la familia Aguilar, especialmente mientras Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar continúan consolidando sus carreras bajo el respaldo de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar defiende a su papá de quienes quieren hacerlo quedar como ‘el malo’ de la historia

A pesar de las diferencias con su papá, Emiliano Aguilar sorprendió al salir en defensa de Pepe, quien constantemente recibe críticas en redes sociales por los conflictos familiares y la polémica relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Además, el intérprete dejó claro que, aunque existen diferencias familiares, considera injusto que muchas personas ataquen a Pepe Aguilar sin conocer realmente cómo es en privado.

Emiliano y Pepe Aguilar (Instagram)

“Porque me ayudan en las redes bien recio, y acá contra Ángela, Christian Nodal y mi hermano, y todo eso. Y mi papá nunca se mete porque mi papá, neta, no es así. Mi papá es buena persona, porque todos acá, de que quieren ponerlo como el malo. De todas las personas que comentan, yo lo conozco mucho más que ustedes. Es mi papá”, insistió Emiliano.

Emiliano Aguilar lamenta no convivir más con sus hijas

En otro momento de la entrevista, Emiliano habló sobre la relación con su madre, Carmen Treviño, y aseguró que actualmente atraviesan una etapa mucho más tranquila y cercana.

“Pues gracias de Dios, todo bien, o sea, ya me habla y en vez de que: ‘Emiliano, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué no haces nada?’. Ahorita ya me habla”, contó.

Sin embargo, uno de los momentos más sensibles ocurrió cuando fue cuestionado sobre la convivencia con sus dos hijas, tema que lo conmovió profundamente.

Emiliano Aguilar dice que ha mejorado la relación con su mamá (Instagram)

“A mí me gustaría ver a mis hijas más. Pues casi no las veo, la neta, ¿para qué te voy a mentir? Porque este ambiente no es como para ellas. No me pueden ver así, como haciendo lo que hago, y mi hija a un lado como que no…”, señaló.

El cantante aclaró que no existe ningún conflicto legal o impedimento para convivir con las menores, pero reconoció que las circunstancias de su estilo de vida y carrera han complicado la cercanía constante con ellas.

Emiliano Aguilar y su hija (Instagram)

“Y no que no me dejen verla ni nada, o sea, no hay ningún problema, o sea, no tengo ningún problema. O sea, me dejan verla y todo”.

Las declaraciones de Emiliano Aguilar muestran una faceta mucho más vulnerable del hijo mayor de Pepe Aguilar, quien en los últimos años ha intentado abrirse paso en la música con un estilo completamente distinto al legado ranchero de su famosa familia.