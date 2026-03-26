Hallazgo en Marte recuerda a pirámides de Teotihuacán y Egipto

La NASA, agencia espacial de Estados Unidos, dio a conocer una serie de imágenes de Marte donde se puede apreciar una especie de “pirámide”, parecida a las de Teotihuacán y Egipto.

Estas imágenes de la pirámide de Marte han despertado la curiosidad de las personas; sin embargo, la NASA ya aclaró que no es algo como lo de Teotihuacán y Egipto.

¿Qué es la pirámide de Marte parecida a la de Teotihuacán y Egipto?

De acuerdo con la NASA, la pirámide que se ve en Marte fue tomada por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance, en la región Candor Chasma del planeta.

La pirámide en realidad es una formación rocosa de gran tamaño en Marte, la cual tomó esa peculiar forma debido a la erosión y las fallas tectónicas de la zona.

Pirámide de Marte (NASA)

Esta forma triangular casi perfecta, parecida a las pirámides de Teotihuacán y Egipto, se logró gracias al viento que sopla en el lugar, el cual fue tallando la roca.

De hecho, este tipo de formaciones no son extrañas para el entorno marciano, siendo clasificadas como Dreikanters, knobs geomórficos tipo 3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Siendo algo de origen natural, contrario a las especulaciones y teorías que sugieren que eran construcciones de una civilización avanzada.

No es la primera vez que se ve una pirámide en Marte como la de Teotihuacán y Egipto

Aunque esta foto de la pirámide de Marte es reciente, la realidad es que la NASA ya había compartido anteriormente fotos del lugar.

En 2001 y 2016 se mostraron las imágenes de la mencionada pirámide de Marte por parte de la NASA, siendo ya algo recurrente entre la comunidad científica.

El que se haya retomado se debe al interés de la agencia espacial de que las misiones y sus elementos derivados, puedan ser analizadas por investigadores independientes.

De hecho, esa también es la razón por la que la mayoría de los datos recogidos son públicos; la NASA trata de tener abiertos sus canales e investigaciones en la medida de lo posible.