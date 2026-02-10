Hallan a mujer sin vida en domicilio de la colonia 3 de Mayo

Una mujer de 31 años de edad fue localizada sin vida en un dormitorio de un domicilio ubicado en la calle privada de Niños héroes del numeral 12 cruce con calle 31 de la colonia 3 de mayo.

Fueron familiares de la fallecida quienes la localizaron con heridas punzocortantes que al parecer ella misma se propinó.

Tras el arribo de elementos de la Policía Municipal también tuvieron a la vista varios paquetes de medicamento procediendo a acordonar el área.



Finalmente agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación.