Hackean cuenta de Instagram de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que su cuenta oficial de Instagram, identificada como @agencia_asea, fue vulnerada durante la madrugada de este domingo.

🚨#AvisoImportante🚨

La #ASEA informa que la cuenta oficial de Instagram agencia_asea fue vulnerada. La ASEA ya realiza las gestiones necesarias para solucionar el hackeo, ocurrido este día a las 01:52 de la mañana. La Agencia solicita a sus seguidores, incluyendo a las personas reguladas, hacer caso omiso de cualquier comunicación o difusión que se realice mediante la red social de Instagram agencia_asea, hasta nuevo aviso. Informaremos en cuanto se retome la difusión oficial en dicha red social. La ASEA nunca solicitará información a través de las redes sociales. Las personas reguladas pueden contactarnos mediante el correo oficial: contacto@asea.gob.mx. — ASEA (@agencia_asea) October 4, 2026

El organismo precisó que el ataque ocurrió a las 01:52 horas de este domingo 4 de octubre, y aseguró que ya realiza las gestiones necesarias para recuperar el control de la cuenta.

Mientras se resuelve el incidente, la ASEA pidió a sus seguidores y a las personas reguladas por la institución ignorar cualquier mensaje o publicación difundidos desde ese perfil hasta nuevo aviso.

La agencia recordó que nunca solicita información mediante redes sociales y señaló que su canal oficial de contacto es el correo contacto@asea.gob.mx. Añadió que notificará cuando pueda reanudar sus comunicaciones oficiales en Instagram.

Con información de López-Dóriga Digital