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Hackean cuenta de Instagram de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que su cuenta oficial de Instagram, identificada como @agencia_asea, fue vulnerada durante la madrugada de este domingo.

El organismo precisó que el ataque ocurrió a las 01:52 horas de este domingo 4 de octubre, y aseguró que ya realiza las gestiones necesarias para recuperar el control de la cuenta.

Mientras se resuelve el incidente, la ASEA pidió a sus seguidores y a las personas reguladas por la institución ignorar cualquier mensaje o publicación difundidos desde ese perfil hasta nuevo aviso.

La agencia recordó que nunca solicita información mediante redes sociales y señaló que su canal oficial de contacto es el correo contacto@asea.gob.mx. Añadió que notificará cuando pueda reanudar sus comunicaciones oficiales en Instagram.

Con información de López-Dóriga Digital

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