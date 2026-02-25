Habrá nuevas rutas aéreas para Chihuahua en Semana Santa

El Secretario de Turismo Edibray Gómez Gallegos dio a conocer que se espera que la nueva ruta de Chihuahua a El Paso, Texas quede lista para vacaciones de Semana Santa.

“La semana pasada tuvimos una charla con una nueva aerolínea para tener vuelos cortos de aquí a Juárez, El Paso y Hermosillo, todo lo que es la costa oeste del estado y la zona de Creel”, comentó.

Estas se espera que queden para antes del periodo vacacional de Semana Santa, por lo cual se está en un periodo de permisos para estas nuevas rutas.

Cabe destacar que aún no es posible saber el nombre de la aerolínea por motivos de negociaciones, sin embargo, asegura que se continua con la posibilidad de más rutas aéreas para Chihuahua.