Confederación Africana retira título a Senegal; declara a Marruecos campeón de la Copa Africana

Cairo. Marruecos recibió de forma sorpresiva el título de la Copa Africana de Naciones, otorgado por jueces de apelación que revocaron la victoria de Senegal en una final caótica en enero.

La Confederación Africana de Futbol informó que su junta de apelaciones determinó que Senegal quedó “declarado perdedor por incomparecencia la final” y que su triunfo 1-0 en tiempo extra pasó a ser una victoria por defecto 3-0 para la nación anfitriona, Marruecos.

En la final del 18 de enero en Rabat, Senegal abandonó el campo en señal de protesta durante 15 minutos en el tiempo de descuento, y los aficionados intentaron irrumpir en el terreno de juego cuando se le concedió un penal a Marruecos.

Cuando se reanudó el juego, el penal del delantero marroquí, Brahim Díaz fue atajado y Senegal anotó el único gol en el tiempo extra.