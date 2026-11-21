Tras presenciar casi 500 ejecuciones por inyección letal en Texas, un reportero de The Associated Press vivió una experiencia que rompió con todo lo que había visto.

En primera persona, relata los momentos desconcertantes de una muerte que califica como excepcional.

Aquí su relato:Después de cubrir la pena de muerte para The Associated Press en Texas desde 1983, y de presenciar casi 500 inyecciones letales, me he acostumbrado a cierta rutina en el procedimiento, aunque me cuesta describir cualquier ejecución como “rutinaria”.

Eran las 6 de la tarde del jueves -una campana de una iglesia cercana marcaba la hora- cuando yo y otros testigos subimos los escalones de concreto para entrar en la Unidad Huntsville, del Departamento de Justicia Penal de Texas, con más de un siglo de antigüedad.

Información de Agencia Reforma