Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue detenido en Sinaloa tras convertirse en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses. Su nombre figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), debido a su presunta participación en las estructuras del narcotráfico.

Meza Flores era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de Sinaloa, con una importante influencia dentro del panorama criminal de la entidad. Su captura representa un acontecimiento de relevancia en la lucha contra las organizaciones delictivas que operan en el noroeste de México.

La detención ocurrió la noche del viernes durante un operativo de fuerzas federales mexicanas, desarrollado con apoyo de agencias de inteligencia estadounidenses. La intervención provocó enfrentamientos entre presuntos sicarios del grupo criminal y elementos militares, en medio de una reacción violenta ante el despliegue de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la captura este sábado. El arresto se produce en un escenario de violencia persistente en Sinaloa, donde las disputas entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa han dejado miles de muertos y mantienen a la población bajo una prolongada crisis de inseguridad.

Información de The New York Times